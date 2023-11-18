Deprem Bölgesindeki Özellikle Yerel Ve Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal Ve Uluslararası Arenada Perakende, Gıda Ve Gastronomi Sektörüne Tanıtımı İle Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Başlatılan Projenin İlk Buluşması Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi.

Güvenilir Ürün Platformu, Kmtso, Tbmm Tarım Komisyonu İşbirliğinde Tobb Kadın Ve Genç Girişimciler Kurulu’nun Katkılarıyla Düzenlenen Programda Binlerce Yıllık Mutfak Kültürüyle Lezzete Yön Veren Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Masaya Yatırılırken, Kentin Birbirinden Değerli Yöresel Lezzetleri Ve Gasto-Turizm Potansiyeline Işık Tutuldu.

Expo 2023 Sergi Alanı İçerisinde Bulunan Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda Bir Konuşma Yapan Tbmm Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bu Şehrin İnsanları Üretmeyi İbadet Aşkıyla Yapar Dedi.

Toplantıda Konuşan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Maraş Mutfağı Çok Yönlü Kültürel Bir Farklılıktır İfadelerine Yer Verdi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak İse Bu Süreci Birlikte Atlatacağız Dedi.