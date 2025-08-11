Kahramanmaraş’ta sağlık alanında önemli bir adım atan HG Hospital, prostat kanseri tanısında kullanılan “prostat füzyon biyopsisi” yöntemini uyguladı. Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca, yöntemin klasik biyopsiden farklarını ve avantajlarını anlattı.

Dr. Sarıca, prostat füzyon biyopsisinin, hastaya çekilen MR görüntülerinin ultrason cihazına aktarılarak birleştirilmesi (füzyon) esasına dayandığını belirterek, “MR’da gördüğümüz ancak ultrasonda tespit edemediğimiz şüpheli lezyonlara nokta atışı biyopsi yapabiliyoruz. Bu sayede prostatın rastgele bölgelerinden değil, doğrudan hedeflenen odaktan biyopsi alıyoruz” dedi.

Klasik biyopsi yönteminin de uygulandığını ancak füzyon tekniğinin tanı doğruluğunu artırdığını vurgulayan Sarıca, Şehrimizde daha güvenilir, net ve efektif bir yöntemle prostat biyopsisi yapmış bulunuyoruz ifadelerini kullandı.

HG Hospital, ileri teknolojiye sahip görüntüleme cihazları ve özel yazılımlar sayesinde bölgede prostat kanseri tanısında daha yüksek doğruluk sağlayan bu yöntemi uygulamaya başladı.