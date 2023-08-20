PKK terör örgütünün Meclis'teki uzantısı HDP, yeni dönemde de provokasyonlarına devam ediyor.

Her fırsatta güvenlik güçlerini tahrik eden HDP'li vekiller bu kez Şanlıurfa'da ortaya çıktı.

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclisteki yeğeni Ömer Öcalan, beraberindeki sempatizanlarla geçtiğimiz yıllarda ölen eski Halfeti Belediye Eşbaşkanı Bazo Yılmaz'ın mezarına gitti.

Yeğen Öcalan karakola götürüldü

Şanlıurfa'da 2016 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde izinsiz anma töreni düzenleyen kalabalığa jandarma müdahale etti.



Jandarmaya direndi

Müdahalede 3 kişi gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan kalabalığın önündeki yeğen Öcalan jandarmaya direndi.

Provokasyonu sonlandırmak için jandarma ekipleri Öcalan'ı karakola götürdü.

Provokasyona devam etti

Karakola götürülen Öcalan, herhangi bir gözaltı prosedürü uygulanmasa da kolluk kuvvetlerini video kaydına alarak gözaltına alındığını iddia edip provokasyonuna devam etti.