Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final heyecanı bugün yaşanıyor. Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter, 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

PSG – Inter Şampiyonlar Ligi Finali: Maç Bilgileri

Tarih: 31 Mayıs 2025, Cumartesi

Saat: 22.00 (TSİ)

Stadyum: Allianz Arena, Münih

Hakem: István Kovács (Romanya)

Yayın: Türkiye'de final maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, önceki Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformunda yayınlanmıştır.

Takımların Final Yolculuğu

Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Brest, Liverpool, Aston Villa ve Arsenal'i eleyerek finale yükseldi. Fransız temsilcisi, Ligue 1 ve Coupe de France'ı kazanarak bu sezonu çifte kupayla tamamladı ve şimdi ilk Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor.

Inter, Simone Inzaghi'nin liderliğinde, Feyenoord, Bayern Münih ve Barcelona'yı geçerek finale adını yazdırdı. İtalyan ekibi, 2010'dan bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Final Öncesi Öne Çıkanlar

PSG , daha önce 2020 yılında Bayern Münih'e karşı oynadığı finali kaybetmişti. Bu, kulüp tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi finali olacak.

Inter , daha önce 1964, 1965 ve 2010 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu, kulüp tarihindeki yedinci finali olacak.

İki takım, daha önce resmi bir maçta karşılaşmadı; bu final, aralarındaki ilk resmi mücadele olacak.

Maç Öncesi Etkinlikler

Final öncesi açılış töreninde, Amerikalı rock grubu Linkin Park sahne alacak. Ayrıca, Alman kemancı David Garrett, White Stripes'ın "Seven Nation Army" parçasını yeniden düzenleyerek performans sergileyecek.

Futbolseverler, bu tarihi karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olacak. Finalin galibi, 13 Ağustos 2025'te UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur ile UEFA Süper Kupa'da karşılaşacak.

Bu unutulmaz geceye tanıklık etmek için yerinizi alın ve Avrupa'nın en büyüğünün kim olacağını birlikte izleyin!