Depremin etkilediği binaların pencere ve kapı sistemlerinde oluşan hasarların giderilmesi için çalışan ustalar, afetin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda.

Deprem sonrası yaşanan hasarlar nedeniyle bölgedeki PVC ustaları, çalışmalarını sürdürüyor. Pencere ve kapı sistemlerinin onarımı ve yenilenmesi için gece gündüz çalışan ustalar, depremzedelerin güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmalarını sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyor.

Pvc ustaları, bölgede artan talepleri karşılamak için malzeme tedarikinde de zorluklar yaşıyor. Ancak, sektör temsilcileri ve tedarikçiler işbirliği yaparak bu zorlukları aşmak için çalışmalar yürütüyor. Malzeme temini konusunda yaşanan sıkıntılara rağmen ustalar, hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam ediyor.

İşletme Ortağı Emrah Kenger iş yoğunluğu ile ilgili Aksu Haber Mikrofonlarına yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.

Sektörde yer alan işletmelerin yoğun mesaisi, sadece mevcut hasarların giderilmesi değil, aynı zamanda gelecekte olası afetlere karşı daha dayanıklı yapıların oluşturulması için de büyük bir katkı sağlıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu