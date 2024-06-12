Transferde adı Galatasaray ile anılan Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'nın yenı takımı belli oluyor.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk dün yaptığı açıklamada, Portekiz takımıyla sözleşmesi sona eren Silva için "Rafa Silva kaliteli bir oyuncu. Şu anda serbest statüde ve çok fazla talibi var. O yüzden şu anda gündemimizde değil. Beklentileri çok yüksek ve büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Buruk'un bu sözlerini doğrulayan açıklamalar Suudi basınından geldi. Arriyadiyah'ın haberine göre; Rafa Silva, birkaç gün önce Al-Shabab ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanması için geriye yalnızca resmi onayın kaldığı ifade edildi.

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Suudi Arabistan'da şu anda kulüpler için bütçe hazırlandığı ve haziran ayı sonuna kadar bütçelerin belli olacağı belirtildi. Bu durumda kulüplerin de transferlere resmi olarak temmuz ayından itibaren başlayacağı kaydedildi.

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Haber detayında Al Shabab'a yakın bir kaynağın, Rafa Silva transferinin başarısız olma ihtimalinin sorulması üzerine şu yanıtı verdiği belirtildi:

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"Rafa, şu ana kadar kendisine Türkiye'den gelen teklifleri görmezden gelmeyi ve yeni bütçenin oluşmasının ardından anlaşmanın kesin olarak tamamlanmasını beklemeyi tercih etti."

Kaynak: Haber Merkezi