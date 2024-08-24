Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda ikinci hafta geride kalırken, fuara ilgi hala ilk günkü gibi devam ediyor.

Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu şehirlerden de yüzbinlerce vatandaşın akın ettiği fuarda, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de durmaksızın sürüyor. Geçtiğimiz hafta sahnelenen ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği Rafadan Tayfa, Geleneksel Ağustos Fuarı’nda bir kez daha sahne aldı.

Sevilen çizgi film karakterlerinin sahneye taşındığı gösteri, fuar alanını dolduran minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Neşe ve eğlence dolu gösteride çocukların yanı sıra ebeveynler de keyifli dakikalar yaşadı. Gösteride çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık ve iyilik gibi değerlere ilişkin çok önemli bilgiler edindi.

Rafadan Tayfa’nın kahramanları, çocuklara doğru davranış modelleri sergileyerek, eğlenceli bir şekilde bu değerlerin önemini anlattı. Fuarda özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin çok büyük önem arz ettiğini belirten anne babalar, düzenlenen programlardan çok memnun kaldığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.