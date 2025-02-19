Bakanlık ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelindeki restoran, lokanta ve kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi.

Ticaret Bakanlığınca, ramazan ayı öncesinde yapılan denetimler neticesinde, ocak ayında, tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 139,2 milyon lira, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon lira ceza uygulandı.