Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla market, lokanta ve restoranlarda sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri bu kapsamda, marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin künyelerinden gramajlarına, fiyat değişim tarihlerinden kasa ve reyon fiyat karşılaştırmasına kadar pek çok incelemede bulundu.

Raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.