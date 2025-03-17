Gastronomi dünyasında kalitesiyle ön plana çıkan Hacı Mehmet Şan Premium, Ramazan ayında da misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Kuzey Çevre Yolu’nda bulunan şubesiyle vatandaşlara hizmet veren restoran, özenle hazırladığı iftar menüleriyle Ramazan sofralarını şölene dönüştürmeyi hedefliyor.

Zengin iftar menüsü, her damak zevkine hitap eden çeşitliliğiyle dikkat çekerken, geleneksel ve modern mutfak lezzetlerini bir arada sunuyor. Hacı Mehmet Şan Premium, misafirlerine yalnızca yemek değil, aynı zamanda sıcak bir Ramazan atmosferi de vadediyor.