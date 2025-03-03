Yapılan son değerlendirmelere göre, mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek 3 gün kuzey kesimlerden gelen yağışlı havanın görüleceğini bildiren Acar, yarın tüm yurtta yağışlı havanın hakim olacağını söyledi.

Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerindeki kar yağışlarının biraz daha kuvvetli olma ihtimali var." diye konuştu.

Acar, güneybatı kesimlerinde denizlerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini aktardı.

Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Acar, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi.