Bu yıl 49'uncusu düzenlenen organizasyonda geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan İspanya'nın Real Madrid takımı ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İtalya temsilcisi Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda karşılaştı.
25. dakikada Zappacosta'nın hızlı kullandığı taç atışında meşin yuvarlakla buluşan De Roon, ceza sahasının sağından ortaladı. Real Madrid'in oyuncusu Militao'ya çarpan top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
46. dakikada De Roon'un ceza sahası dış sağ çaprazdan yaptığı ortada Pasalic, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Real Madrid öne geçti. Bellingham'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Vinicius Junior, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Boş pozisyondaki Valverde, topu kaleye göndererek Madrid temsilcisini 1-0 öne geçirdi.
68. dakikada Mbappe, durumu 2-0 yaptı. Vinicius'un pasında Bellingham, topu ceza sahasının solunda kontrol etti. İngiliz oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Mbappe, fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşma, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.