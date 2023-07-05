Kahramanmaraş Valiliği ve Koruyucu Aile Derneği arasında "Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Sözleşme" protokolü imzalandı.

Valilik koordinesinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanana sözleşme ile eski koruyucu ailelerin, yeni koruyucu ailelere örnek olması amaçlanıyor.

Koruyucu aileler arasından 4 deneyimli aile belirlenerek "Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Sözleşmesi" imzalandın.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Parkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, depremde ailesini kaybeden çocukları yeniden aile ortamında yaşamlarını devam ettirmeleri için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Koruyucu ailelerin çok özel bir hizmet ve önemli bir görev üslendiğinin altının çizen Vali Coşkun, Kahramanmaraş’ta 160 ailenin yanında 242 çocuğun aile ortamında yaşamlarını idame ettiğini söyledi.