Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ziyarette SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın’la verimli bir görüşme gerçekleştirerek KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

SGK Danışmanlarından Salih Güven’in de hazır bulunduğu görüşmede öncelikli olarak KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin 10 yıl öncesine dayanan faturalarından kaynaklanan geri ödemelerin taksitlendirilmesi konusu ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın “Saygıdeğer Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Niyazi Can’ın nazik ziyaretleri, yürüttüğü ve planladığı faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri etkileyici. Bölgesel hizmetlerinde hız kesmeden bütüncül ve birleştirici bakış açısıyla devamı dileklerimle Rektörümüz ile tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarına başarı ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Can “Birçok kurumun SGK ile ilişkileri var. Biz de özellikle üniversite hastanemiz ile ilgili konuları masaya yatırdık. Gerek SGK’nın yıllık ödemeleri konusunda gerekse hastanemizin 10 yıl öncesine dayanan faturalarından kaynaklanan geri ödemelerin taksitlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirmiş olduk. Misafirperverliğinden ve üniversitemiz ile ilgili meselelere gösterdiği alâkadan ötürü SGK Başkan Yardımcımız Sayın Lütfi Aydın’a özellikle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.