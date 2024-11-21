Ulusal düzeyde stratejik iş birlikleri kurarak, sanayi ve teknoloji alanına yönelik uzmanlaşmış bireylerin yetişmesini ve teknolojik yetkinliklerin arttırılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ve sektör paydaşları tarafından eğitimlerin verildiği Milli Teknoloji Akademisinin 2024 yılı programlarına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) 14 öğrenci kabul aldı.

"Geleceğe Yön Veren Uzmanlık Programları" kapsamında KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden 5 öğrenci "Çip Tasarımı", 5 öğrenci "Otonom Sürüş Teknolojileri" ve 3 öğrenci "Yapay Zeka" programlarına kabul alarak eğitimlerine başladı. Bununla birlikte Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zekâ Akademik Tez Programı (ATP)" kapsamında Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1 öğrenci kabul aldı.

Milli Teknoloji Akademisinin 2024 yılı programlarına kabul alan öğrenciler, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, dekan yardımcıları Doç. Dr. Ökkeş Fatih Keçecioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özdeş Çermik eşliğinde KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

Rektör Yasım, Rektörlük toplantı salonunda kabul ettiği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öğrencilere çalışmalarında destek veren öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Doç. Dr. Ökkeş Fatih Keçecioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özdeş Çermik’e teşekkür etti.

Ayrıca KSÜ Yönetim Kurulu üyeleri de başarılı öğrencileri ve onlara destek veren akademisyenleri tebrik etti.