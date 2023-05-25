Almanya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 daralarak resesyona girdi. Almanya ekonomisi yüzde 0,5 ile 2022'nin son çeyreğinde de daralmıştı. Bir ülke ekonomisi art arda iki çeyrek daraldığında resesyona girmiş kabul ediliyor. Peki, Resesyon nedir? Ekonomide resesyona girmek ne demek, resesyona girilirse ne olur?

RESESYON NE DEMEK, RESESYONA GİRMEK NE DEMEK?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

RESESYON OLURSA NE OLUR?

Resesyon ekonomik alanında duraklama dönemleri için kullanılan ifadedir. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur. Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.

Genelde resesyon durumlarında kamu harcamaları aynı düzeyde bırakılır ve vergilerde azaltmaya gidilir. Vergileri azaltma politikasının etkinliği için verginin konusunun geniş olması gerekir ki vergi indirimlerinden daha çok kişi istifade ederek, kullanılabilir gelir artarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış sağlanabilecektir.