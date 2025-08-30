Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, final günlerine yaklaşırken birbirinden özel etkinliklerle şehre renk katmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında KAFUM Fuar Alanı’nda sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

On binlerce kişinin katıldığı konserde adeta şenlik havası yaşanırken, Resul Dindar kendine özgü yorumu, güçlü sahne performansı ve samimi tavırlarıyla izleyicileri mest etti. "Hiç", "Sevduğum Diyeceğum", "Ya Ben Anlatamadum", "Doldum Dolana Kadar" ve "Nayino" gibi Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, geniş repertuvarıyla dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne enerjisini daha da artıran Dindar, Karadeniz'in hareketli ezgileri eşliğinde dinleyicileri horona kaldırdı. Kemençe ritimleriyle coşkunun doruğa ulaştığı anlarda konser alanı dev bir kemençe diyarına dönüştü.

Kahramanmaraşlı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.