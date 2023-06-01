Türkiye'nin en büyük STK'sı konumundaki TOBB Başkanlığı seçimi sonuçlandı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde 79'uncu Genel Kurul'da seçim gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu yeniden başkan seçildi
TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.
TOBB Yönetim Kurulu da belli oldu
Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)
-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)
-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)
-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)
-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)
-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)
-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)
-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
-Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)
-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)
-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)
-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)
-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)
-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)
-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)
-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)
-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
Genel Kurul’da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.