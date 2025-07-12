Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımı iyileştirmeye yönelik yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Andırın’ın kırsal mahallelerinden Rıfatiye’de önemli bir yol yenileme projesi hayata geçirildi.

Mahalle merkezi ile Rıfatiye’ye bağlı obaları birbirine bağlayan yaklaşık 9 kilometrelik yolun stabilize olması, özellikle yağışlı havalarda ulaşımı aksatıyor, kuru havalarda ise yoğun toz nedeniyle kullanımı zorlaştırıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bu güzergâh sathi asfaltla kaplanarak modern bir ulaşım altyapısına kavuşturuldu.

Rıfatiye Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Güngör, çalışmanın mahalleleri için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Mahallemizin en büyük sorunlarından birisi bu yoldu. Durumu Büyükşehir Belediyemize ilettik, ardından ekipler gerekli incelemeleri yaparak çalışmalara başladı. Yolumuz önceden çok kötüydü, kullanımı neredeyse imkânsız hale gelmişti. Ancak şimdi çok güzel bir hale getirildi. Fırat Görgel Başkanımıza ve tüm emeği geçen ekibe yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinin de büyük takdirini kazandı. Ulaşımda yaşadıkları zorlukların ortadan kalkmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Adem Güngör, “Bu yolumuz önceden çok kötüydü, araç geçişlerinde aşırı toz oluyordu. Kullanılmaz durumdaydı diyebilirim. Ama şimdi eski görüntüsünden eser kalmadı” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Bir diğer mahalle sakini Zafer Topal da yapılan hizmetin önemine değinerek, “Mahallemizin bu yolu araçların kullanamayacağı kadar bozuktu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bu yolu çok güzel bir şekilde yeniledi. Mahallemiz için çok güzel bir hizmet oldu” ifadelerini kullandı.