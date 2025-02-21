KSÜ yunus emre kongre ve kültür merkezinde düzenlenen maratonun ödül töreni gerçekleştirildi.
Maratonun ödül töreni KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın selamlama konuşması ile başladı.
Ardından maratonda dereceye giren takımlar açıklanarak Huawei Türkiye tarafından tedarik edilen ödülleri takdim edildi.
Daha sonra dereceye giren öğrenciler projeleri hakkında sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi.
Program sonunda açıklamalarda bulunan Huawei Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Ömer Faruk Şahin felaketin acılarının her zaman taze kaldığını söyleyerek afetlerle başa çıkabilme hususunda verimli bir maraton olduğuna dikkat çekti.