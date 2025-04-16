Türkiye’nin dört bir yanında adını lezzetiyle duyuran yerli cips markası Rivos’un kurucusu, Haşiroğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan, Ekotürk TV Ana Haber Bülteni’nin konuğu oldu.

Programda, Türkiye’de paketlenmiş gıda sektöründe yerlileşme süreci ve milli üretimin önemi masaya yatırıldı.

Samet Çiftaslan, hem Haşiroğlu Gıda’nın kuruluş sürecini hem de Rivos markasının Kahramanmaraş’tan doğarak kısa sürede nasıl uluslararası arenada ses getirdiğini anlattı.

Çiftaslan, konuşmasında yerli üretimin ülke ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önemi vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Rivos yalnızca bir cips markası değil; yerli üretime olan inancın, azmin ve memleket sevgisinin ürünüdür,” dedi. Ayrıca markanın Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi ve doğal içeriklere dayalı üretim felsefesini de izleyicilerle paylaştı.