Türkiye güne depremlerle uyandı.
Sabah saatlerinde 4.9 ile sarsılan Malatya'dan sonra bu kez de Rize deprem korkusu yaşadı.
RİZE'Yİ 4.7 SARSTI
Saatler 12.02'yi gösterdiğinde, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı doğa turizmiyle ün salan Hemşin bölgesinde deprem hissedildi.
Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi.
Yapılan açıklamaya göre deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 12.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, tüm şehirde büyük paniğe neden oldu.
"OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Depreme ilişkin resmi makamlardan ilk açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Rize Çamlıhemşin’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.