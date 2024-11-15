Türkiye güne depremlerle uyandı.

Sabah saatlerinde 4.9 ile sarsılan Malatya'dan sonra bu kez de Rize deprem korkusu yaşadı.

RİZE'Yİ 4.7 SARSTI

Saatler 12.02'yi gösterdiğinde, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı doğa turizmiyle ün salan Hemşin bölgesinde deprem hissedildi.

Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Yapılan açıklamaya göre deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 12.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, tüm şehirde büyük paniğe neden oldu.

"OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depreme ilişkin resmi makamlardan ilk açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: