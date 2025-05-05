ANKARA (AA) - Kuba, RKS ve Benelli markalarının Türkiye distribütörü MJ Group, TotalEnergies'in ELF motor yağlarını tercih etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies ve MJ Group arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla motor yağı ve motor sporları alanındaki uzmanlığı ile tanınan ELF, RKS, Kuba ve Benelli motorlarının seçtiği ve tavsiye ettiği marka oldu.

İşbirliği anlaşması Gaziantep'te düzenlenen törenle duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Türkiye Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, motosiklet alanında Türkiye'nin lider kuruluşu MJ Group ile motor sporları performans ortağı ELF'yi bir araya getiren bu anlaşmadan mutlu olduklarını belirterek, "Bu yeni işbirliği ile güçlendirdiğimiz hizmet ağımızla ELF kalitesini daha fazla motosiklet tutkununa ulaştırmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Motosikletler için özel olarak tasarlanan ELF motor yağları en zorlu yol koşullarında bile motor performansını artırarak motosikletleri koruyor. Motosikletin ritmine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan ELF, her motor tipi için mükemmel koruma ve performans sağlıyor.

Çevreye duyarlılık bilinciyle geliştirilen ELF motosiklet yağları, sadece motor performansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreyi kirleten emisyonların azaltılmasına katkı sağlıyor.

Kuba, RKS ve Benelli markalarının Türkiye distribütörü MJ Group, TÜİK verilerine göre 2024'te motosiklet sektörünün satış lideri oldu.

Gaziantep, Manisa ve Bilecik'teki fabrikalarında motosiklet, Atv/Utv ve elektrikli bisiklet üretimi gerçekleştiren MJ Group, Türkiye'nin farklı bölgelerinde markaları için başta şasi ve diğer parça aksamları olmak üzere üretim yapan tedarikçileriyle birlikte 15 bin kişiyi istihdam ediyor.