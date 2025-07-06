Türk savunma sanayisi, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı öncesinde dikkat çeken bir teknolojiyle gündemde: Robota Entegre Mayın ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) Tespit Sistemi.

MESAN Elektronik ve ESETRON iş birliğiyle geliştirilen bu yerli ve milli robot, güvenlik güçlerinin sahadaki en büyük tehditlerinden biri olan gizli patlayıcılara karşı etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Sistem, 30 kilogramın altındaki hafif yapısıyla kolay taşınabilir ve hızlı konuşlandırılabilir bir platform sunuyor. Antipersonel ve antitank mayınlar, EYP’ler, kablo ve tetikleyici hatlar gibi tehditleri hem otonom hem de uzaktan kontrolle tespit edebiliyor.

Tarama yapılan alanın haritalanması, hedef işaretleme ve koordinat bildirimi gibi görevleri başarıyla yerine getiriyor.