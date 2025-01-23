Romanya'nın Targu Jiu'da şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Adriana Neagoe, 5 gün boyunca kimseyle iletişime geçmedi.

Yakınları, daha önce hiç böyle yapmayan Adriana'nın durumundan endişelendi ve olay polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdi.

KÖPEKLERİ CESEDİNİ YEDİ

Evin içinde Neagoe’nin cesedi, yarısı felaket bir halde bulundu.

Kadının baktığı pug cinsi iki köpek, günlerdir cesedini yedikleri sahiplerinin bedenini kemirmeye devam ediyordu.

Polis, köpekleri cesedin yanından uzaklaştırdı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde şiddet izine rastlanmadığını belirtti.

Ancak kesin ölüm nedeninin tespiti için ceset, otopsi yapılmak üzere Gorj Adli Tıp Enstitüsü’ne gönderildi.

Polis, olayın aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Neagoe’nin yanında bulunan köpekler ise yerel belediye çalışanları tarafından barınağa götürüldü.

Adriana Neagoe’nin ölüm haberi, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Polis ve diğer yetkililerin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtiliyor.