Ukrayna, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusların bölgedeki Pavlograd şehrine İHA'lar ile saldırdığını belirtti.
Lisak, mevcut bilgilere göre saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığını ifade etti.
Sergiy Lisak, saldırı sebebiyle şehirdeki sivil altyapının hasar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de Rus ordusunun hava saldırısında hayatını kaybeden insanları anmak adına saldırıların yaşandığı bölgede 50’den fazla diplomatik misyon temsilcisiyle birlikte çiçek bırakarak hayatını kaybedenleri andı.