Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen zirve, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Rusya'da İslami finansmanın ve helal endüstrisinin yaygınlaştırılması, yeni pazarların açılması ve ekonomik fırsatların ortaya çıkarılması da forumun hedefleri arasında yer alıyor.

Uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarının bir araya geleceği forumda 86 farklı ülkeden 7 binin üzerinde katılımcı olması bekleniyor.

Forum kapsamında 140 tematik toplantı dahil olmak üzere yaklaşık 200 etkinlik düzenlenecek.

Forumun ilk gününde, "İslami Finans - İslami Bankacılığın Temelleri ve Finans", "Rusya-İslam Alemi: Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Refahı Amaçlayan Medya İşbirliği", "Helal Ürünler Sertifikası ve Uluslararası Deneyim", "İş Hayatında Yapay Zeka Uygulaması" ve "Kaynakların Verimli Kullanılması Yolunda Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği" başlıklı oturumlar yapılacak.

Katılımcı iş insanları için ticaret, finans ve teknoloji ortakları bulma, yeni pazarlara girme ve yatırım çekme imkanı sağlayan forumda, helal ürün ve hizmetlerin yanı sıra yatırım ve altyapıyla ilgili projelerin sunulacağı "Russia Halal Expo" iş fuarı, "Russia Halal Market" fuarı ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi de düzenlenecek.