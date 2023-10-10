Eda Ece ve Şevval Sam, "Rüya" adlı yeni bir dizi için bir araya geldi. Dizinin çekimleri İstanbul'da başladı.

Dizinin konusu henüz açıklanmadı, ancak Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolleri paylaşacağı biliniyor. Ece, dizide genç bir kadın olan "Rüya"yı canlandıracak. Sam ise Rüya'nın annesi olan "Firuze"yi canlandıracak.

Dizinin yönetmenliğini Serdar Akar üstleniyor. Senaryosunu ise Özlem Yılmaz yazıyor.

Eda Ece, son olarak "Yasak Elma" dizisinde Yıldız karakterini canlandırmıştı. Şevval Sam ise "Yasak Elma" dizisinde Ender karakterini canlandırmıştı.

İki başarılı oyuncunun bir araya gelmesi, dizinin merak uyandırmasına neden oldu.

Dizinin konusu hakkında bazı tahminler: