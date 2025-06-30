Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle özellikle açık alanlardaki ağaçlar zarar gördü.
Vatandaşlar, fırtına nedeniyle sokağa çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji yetkilileri ise fırtınanın saat 21:00’a kadar etkili olacağını belirtti.
Kentte çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve enerji hatlarında kopmalar yaşanmaması için ekipler teyakkuzda bekliyor.
Yetkililer, özellikle yaşlı ağaçların bulunduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.