Sabancı Vakfı, burs programlarıyla eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, her yıl yaklaşık 1500 öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlıyor.

Sabancı Vakfının yeni eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesinde okuyan öğrenciler, başvurularını 'www.microfon.com' internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu dört üniversite dışında okuyan öğrencilerin başvuruları ise üniversitelerin burslarla ilgili birimleri tarafından kabul ediliyor.

Burs tutarının eylül ayının sonunda 'www.sabancivakfi.org' internet sitesi üzerinden açıklanacağı program kapsamındaki ödemeler, 2025-2026 ders yılında ekim-haziran ayları arasında 10 ay süreyle yapılacak.