Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'yenidoğan' çetesi soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu yaptığı açıklamada “Mayıs 2023'te ihbarla başlayan bir süreç. Adli süreç devam ediyor. Gereği yapılıyor” ifadelerini kullandı.

İllegalite ile mücadele veya yanlış uygulamalar ile mücadele, insanımız hayatı ile ilgili mücadele hep peşinde olduk, peşinde olamaya devam edeceğiz. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Her türlü cezayı, önlemeyi almaktayız. Suçlular tutuklandılar. Bunların içinde sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışında çalışanlar da var. Mayıs 2023'te ihbarla başlayan bir süreç. Adli süreç devam ediyor. Gereği yapılıyor. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturulmak isteniyor, böyle bir şey yok.