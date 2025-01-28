Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda kamu hastanelerinde kapsamlı bir denetim seferberliği başlattı.

7 pilot ilde güncellenen teftiş rehberiyle acil sağlık, poliklinik, ameliyathane ve yoğun bakım gibi riskli alanlarda incelemeler yapılacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek.

Bilimsel Komisyonlar denetim sonuçlarını değerlendirecek ve sağlık hizmetleri kalitesini artıracak rehberler oluşturacak. Pilot uygulama sonrası denetimler ülke geneline yayılacak.