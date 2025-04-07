Demirkol, Türkiye'de tüberkülozla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, "Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 2002'den sonra verem savaş dispanserlerinin yeterliliği, tıbbi cihaz donatımı ve fiziki imkanlarıyla beraber hekimlerimizin ve sağlık personelimizin eğitimi de en üst seviyeye çıkarıldı." dedi.

Her ilde en az bir verem savaş dispanserinin bulunduğu bilgisini veren Demirkol, "Burada kendi alanında uzman hekimlerimiz ve sertifikalandırılmış yardımcı sağlık personelimizle tüberkülozla mücadele etkin şekilde yürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Demirkol, tüberkülozla etkin mücadele sonucunda görülme sıklığının yüz binde 30'dan yüz binde 10'lara gerilediğine dikkati çekerek, "Bu da etkin mücadelenin fedakar sağlık çalışanlarımızca yapıldığında nasıl sonuç alındığını tüm dünyaya göstermiş oluyor. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili Türkiye'de yapılan mücadeleyi takdir ediyor." dedi.