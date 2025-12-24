Bu kapsamda HG Hospital Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Hamza Karabiber, programda konuk olarak çocuk sağlığına dair merak edilen birçok başlıkta önemli bilgiler paylaştı.

Yayında; çocuklarda sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve sağlıklı beslenmenin önemi detaylarıyla ele alındı.

Kahramanmaraş’ta 2 Lise Öğrencisi Tutuklandı!
Sunuculuğunu Ayşe Asır’ın üstlendiği programda, ailelerden gelen sorular uzman görüşleriyle yanıt bulurken, sağlık bilincinin artırılmasına yönelik değerli mesajlar verildi.