Bu kapsamda HG Hospital Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Hamza Karabiber, programda konuk olarak çocuk sağlığına dair merak edilen birçok başlıkta önemli bilgiler paylaştı.

Yayında; çocuklarda sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve sağlıklı beslenmenin önemi detaylarıyla ele alındı.

Sunuculuğunu Ayşe Asır’ın üstlendiği programda, ailelerden gelen sorular uzman görüşleriyle yanıt bulurken, sağlık bilincinin artırılmasına yönelik değerli mesajlar verildi.