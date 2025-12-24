Teknoloji dünyasının karanlık yüzü olan "Deepfake" (yapay zekâ ile görüntü manipülasyonu), Kahramanmaraş’ta bir siber zorbalık vakası olarak karşımıza çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızları hedef alan iğrenç bir kumpası titiz bir çalışmayla çökertti.



6 Kız Öğrencinin Fotoğraflarını Hedef Aldılar

Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olan iki şüpheli, farklı okullarda eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarındaki masum fotoğraflarını izinsiz şekilde ele geçirdi. Şüpheliler, yapay zekâ uygulamalarını kullanarak bu fotoğrafları müstehcen içeriklere dönüştürdü ve hazırladıkları bu dijital materyalleri çeşitli platformlarda paylaştı.

Dijital Kanıtlar Suçu Belgeledi

Mağdur öğrencilerin ve ailelerin durumu fark etmesiyle başlayan süreçte siber polis, teknik takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; şüphelilere ait telefon, bilgisayar ve diğer dijital materyallerde yapılan incelemelerde, söz konusu müstehcen içeriklerin tüm dijital izleri tek tek gün yüzüne çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki öğrenci; “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, suçun niteliği ve dijital delilleri göz önünde bulundurarak iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: Sosyal Medya Ayarlarınızı Kontrol Edin!

Olayın ardından bilişim uzmanları ve emniyet yetkilileri, aileleri ve gençleri dijital güvenlik konusunda bir kez daha uyardı. Yapay zekâ araçlarının bu tarz suçlarda kullanımının arttığına dikkat çeken yetkililer;

Sosyal medya hesaplarının "gizli" konumda tutulması,

Tanınmayan kişilerin arkadaşlık isteklerinin kabul edilmemesi,

Profil fotoğraflarının sadece rehberdeki kişilerce görülmesi gibi basit ama etkili önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.