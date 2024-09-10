Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü de bünyesinde bulundurduğu iki adet sağlıklı yaşam merkezi ile kent halkına hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda sağlıklı hayat merkezleri, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, psikolog, sigara bıraktırma polikliniği, sosyal hizmetler uzmanı, fizyoterapist, aile ve çift terapisti, gebe bilgilendirme sınıfı ve ketem ile vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Merkeze gelen hastalar alanında uzman hekimler tarafından boyundan kilosuna varıncaya dek birçok teste tabi tutularak bilimsel veriler ışığında muayene edilip gerekli teşhis konulduktan sonra tedavi sürecine başlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu merkezin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek ücretsiz hizmetlerden yararlanmak isteyen herkesi davet etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu