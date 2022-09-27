Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eserden sahneye uyarlanan tiyatro gösterisini Kahramanmaraş ve Gaziantep’in ardından Şanlıurfa’da da çocuklarla buluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenen; çocukları önyargılara, ırkçılığa ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan tiyatro gösterisine minik izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, sergiledikleri performansla minik izleyicilerden yoğun alkış aldı.