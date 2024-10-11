Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen eğitimlerle sanat camiasına yeni oyuncular kazandıran ve şehrin kültür sanat envanterinin zenginleşmesine katkı sağlayan tiyatro okulu, yeni döneminde yeni yeteneklerle buluşacak. 16 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği tiyatro okuluna ön başvurular https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/10/10/sahne-maras-oyuncu-secmeleri-on-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor. 17 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek ön kayıtların ardından 19 ve 20 Ekim tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçmelerde başarılı olan adaylar, Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun eğitim programına dâhil olacak. Tiyatro okulunda katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde sahne sanatları, drama ve oyunculuk üzerine kapsamlı eğitimler alacak. Sanat dünyasına adım atmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan eğitimler aynı zamanda şehirde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de artmasına katkı sağlayacak.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR