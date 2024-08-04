Güneş gözlükleri UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Sahte gözlükler genellikle UV koruma özelliği taşımadıkları için gözleri zararlı ışınlardan yeterince koruyamıyor.

Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Alper Aras, yaz aylarında göz sağlığını korumak için şık ve trend olan güneş gözlüklerinin değil, aynı zamanda kaliteli ve koruyucu gözlüklerin seçilmesi gerektiğini belirtti.

"Yanlardan, etraftan da güneş gözlüğünün etkisini azaltmamak lazım. Günümüzde çok güneş gözlüğü satılıyor, bakkallarda, marketlerde bile satılıyor. Bu gözlükler güvendiğimiz, bilinen optikçilerden alınmalı. Fiyatı da önemli ama üstünde UV filtresi var mı, polarizasyon özelliği var mı, bunlar daha önemli. Markadan ziyade gözlüğün UV korumalı, çok koyu olmayan, sarı ve yeşil tonlarını tavsiye ediyoruz. Çok siyah gözlükler deniz kenarında daha çok işe yarıyor ama normal, araba kullanırken, dışarıda yürürken veya AVM'de dolaşırken zararlı oluyor."