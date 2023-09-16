İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslere baskın yaptı.

Yapım aşamasında ve satışa hazır olmak üzere toplam 6 bin 270 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol, 232 içki kiti bulundu.

Başka adreslerde yapılan aramalarda da gümrük kaçağı 65 şişe içki ve 3 bin 853 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.