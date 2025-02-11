İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinası, 350 kilogram toz ham madde ve 60 adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildiğini açıkladı.