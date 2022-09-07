Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Şairler Tepesi (Seyir Terası), misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında tesis; altyapıdan ulaşıma, servis birimlerinden sosyal donatılarına kadar yeni bir çehreye kavuşturuluyor. Misafir ağırlama kapasitesi 3 kat artırılan Seyir Terası; kapalı mekânında tam donanımlı mutfağı, geniş yemek salonları ve hizmet birimleriyle konforu yaşatacak. Panoramik Kahramanmaraş manzarasına sahip tesisin açık alanlarında ise çevre düzenleme ve peyzaj uygulamaları devam ederken, otopark genişletmesi de tamamlandı. Mevcut otopark kapasitesi 5 katına çıkarılan tesiste ikinci etap çalışmalarıyla birlikte yatırım miktarı yaklaşık 30 Milyon TL’ye ulaşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yükseklikte, Ahir Dağı eteklerinde konumlanan tesisin 12 metreye genişletilerek asfaltlanan yolunda ise istinat duvarı uygulaması tamamlandı. Peyzaj ve ince işçiliklerin hızla devam ettiği tesis kısa süre içinde hizmete sunulacak.

150 Bin Kişi Ağırlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye hazırlanan tesisin “Şairler Tepesi” adıyla markalaştırılacağını açıklamıştı. Restoran alanının “Ahir Sofrası” adıyla anılacağı tesiste, iki teras bölümüne ise iki önemli edebiyat insanı Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin adı verilecek. “Bahçe Mihriban” ve “Bahçe Mona Roza” adı taşıyacak çay bahçeleri, misafirlerine eşsiz bir manzara ve geleneksel lezzetler sunacak. Yenilenen tesisin ayda 150 bin misafir ağırlaması ise hedefler arasında.