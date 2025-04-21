Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da konseptiyle ilk olacakyeni bir sosyal projenin müjdesini verdi.

SAKARYA (İGFA) - Çocuklara müziği sevdirecek, ailelerin keyifle vakit geçireceğiSöğütlü Ritim Park, 13 Mayıs’ta yapılacak yapım ihalesi sonrasında inşa edilecek. Alemdar, “13 bin metrekarelik alanda Ritim Park projesini Söğütlü’ye kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’ye kazandırılacak yeni sosyal donatı alanının müjdesini verdi.

Alemdar, çocukların, vatandaşların ‘müzik ritimlerini’ deneyimleyeceği Ritim Park’ı Söğütlü Atatürk Caddesi’ndehizmete alacaklarını açıkladı.

YAPIMI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Projeyle ilgili 13 Mayıs Salı günü ihaleye çıkılacağını ifade eden Alemdar, projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Buna göre Söğütlü’nün merkezinde yer alacak Ritim Park’ta geniş yeşil alanlar, sosyal donatı bölümlerinin yanı sıra sesli ve görsel dokulara hitap eden davullar, ksilofonlar, rüzgâr çanları gibi ritmik enstrümanlar yer alacak.

Bu park, çocuklara müzik sevgisini küçük yaşlarda aşılamayı ve miniklerin müzikle büyümesini hedefliyor.

13 BİN METREKARE

Başkan Alemdar, “Güzel ilçemiz Söğütlü’ye her yaştan vatandaşımızın rahatça vakit geçirebileceği Ritim Park’ı kazandırıyoruz. 13 bin metrekare alana sahip tematik park ile Söğütlü’ye yeşil ve sosyal bir alan için ihaleye çıkıyoruz. Ritim Park ile sesli, görsel ve dokulara hitap eden bir sosyal alan inşa edeceğiz” dedi.

SÖĞÜTLÜ’NÜN YENİ YAŞAM ALANI OLACAK

Alemdar şöyle dedi: “Ritim Park her yaş grubuna hitap edecek. Projemiz ile geleceğimiz olan çocuklarımızın müziğe karşı ilgisini artıracak, ailelerimiz çocuklarıyla birlikte burada keyifle vakit geçirecek. 13 bin metrekarelik sosyal alanımız için 13 Mayıs günü ihaleye çıkıyoruz. Söğütlü ve Sakarya’mıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

SAKARYA’DA BİR İLK OLACAK

Bu proje, her yaştan vatandaşın ailecek rahatça vakit geçirebileceği, özellikle çocukların küçük yaşlarda müziğe karşı olan ilgilerinin keşfedilmesi için örnek teşkil edecek.