Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti ve silahlı yapma suçundan aranan 2 kişi, saklandıkları adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde; Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranması, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y (36) ile silahlı yapma suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.N.D (35) saklandıkları adreste yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.