Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, dün itibariyle Trakya'dan başlayarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda yaptığı uyarılar sonrası birçok kentte kar yağışı da görüldü.

MGM’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.