Alpedo Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, bir proje dâhilinde Kervanhan tesislerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Hakla İlişkiler ve tanıtım programı öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilere yapmış olduğu çalışmaları ve gelecekte yapmayı planladığı projeler hakkında bilgiler veren Kervancıoğlu, programdan çok memnun kaldığını söyledi.

“Gençler kampanya hazırlayacak”

Kervancıoğlu, “Birbirinden değerli gençlerimizi tesisimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Programımız gayet verimli geçti. Bu programımızdan gençlerimiz bize bir kampanya hazırlayacaklar. Biz her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ortaya nasıl projeler çıkacak bekleyip göreceğiz.”dedi.

“Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ediyoruz”

Program hakkında detaylı bilgi veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Hakla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğretim görevlisi Nurbanu Ateş ise, “Halkla ilişkiler plan uygulamaları dersi kapsamında bir halkla ilişkiler projesi hazırlama durumumuz var. Bizde bunu Kervanhan’a yapalım istedik. Sağolsun Sami Bey teklifimizi geri çevirmedi ve bu konuda bize yardımcı olacaklarını söyledi. Bugünde bununla ilgili Sami Bey bize bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kurumu ve gelişimini anlattı. Güzel bir istişare gerçekleşti. Ders kapsamında Kampanya’ya başlayacağız. İnşallah hem kervan grubu güzel işler çıkartırız hem de öğrencilerimizin teoriyi pratikte birleştirmeleri noktasında yararlı bir program olur.” ifadelerine yer verdi.