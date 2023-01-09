Kervancıoğlu, “Halkın bilinçlendirmesinde önemli bir rol üstlenerek, tarafsız ve şeffaf bir habercilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarımızı kutluyorum.”dedi.

İşte Sami Kervancıoğlu’nun o mesajı:

“Gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiriyor. Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi, gazetecilik, internet haberciliği, televizyon ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ile birlikte basın çalışanlarımızın yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Yapmış oldukları faaliyetlerle kahraman şehrimize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın gayretleri büyük önem taşıyor. Zaman ve mekân gözetmeksizin çalışmalarını kamuoyuna ulaştırmaya çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”