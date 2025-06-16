İddaalara göre; İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir otelin teras katındaki barda şampanya patlatılması nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, olayın ardından Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Silah kullanan Anıl K. ve koruması Osman B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şampanya Üstlerine Sıçrayınca Kavga Başladı

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde bulunan bir otelin barında yaşanan olayda, Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlenirken, yan masada oturan Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. masalarına şampanya söyledi. Siparişin ardından şampanyayı patlatan Yakup D.’nin sıçrayan içkisi, yan masadakilerin üzerine geldi.

Yaşanan bu durumun ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre koruma Osman B.'ye ait silahı alan Anıl K., silahla ateş açtı. Saldırıda Bahtiyar K. ayağından, Alper K. ise baldırından yaralandı.

Silahlı Saldırganlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı

Kavganın ardından 34 AST 036 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşan Anıl K., kardeşi Alper K., kuzeni Yakup D. ve koruma Osman B.’nin güvenlik kameraları tarafından tespit edilmesi üzerine polis operasyon başlattı.

Alper K. yaralı halde evinde yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler Anıl K. ve Yakup D., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’a kaçmak üzereyken polis tarafından yakalandı. Koruma Osman B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.

Polis Takibi ve Tutuklama Kararı

Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını belirleyerek kısa sürede şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Anıl K., Yakup D. ve Osman B. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "Kasten yaralama", "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "Mala zarar verme" suçlamaları yöneltildi. Mahkeme, Anıl K. ile koruması Osman B.'nin tutuklanmasına, Yakup D.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Anıl K.’nin Sabıkası Kabardı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Anıl K.’nin daha önce 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında kullanılan tabancanın ise ruhsatsız olduğu ve koruma Osman B. tarafından mekâna sokulduğu tespit edildi.