Galatasaray - Lazio Maçında Nefesler Tutulacak!
Yıldız transferleriyle dikkat çeken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesinde önemli bir sınav verecek. Öte yandan Lazio da yeni sezon öncesi iddialı kadrosuyla sahaya çıkacak.
Galatasaray mı fırtına gibi esecek, yoksa Lazio mu sahadan zaferle ayrılacak? Bu sorunun cevabı 2 Ağustos’ta futbolseverlerle buluşacak.
Galatasaray - Lazio Maçı Nerede Yayınlanacak?
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Kanal: TV100
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Tarih: 2 Ağustos 2025, Cumartesi
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Saat: 21.00
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