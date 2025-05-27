TFF 3. Lig’de gösterdiği üstün performansla 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor, şehre büyük bir sevinç ve gurur yaşattı.

Bu tarihi başarının ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları, Kahramanmaraş halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlama programı, Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde yer alan İstiklalspor Tesisleri’nde başladı.

Kulüp yönetimi ve futbolcular, burada bir araya geldikleri taraftarlarla şampiyonluk sevincini paylaştı.

Ardından takım, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarak adeta bir zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kafileye yüzlerce araçlık taraftar konvoyu eşlik etti.

Kutlama güzergâhında; Kılavuzlu Millet Bahçesi, Üniversite Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı, Tekerek, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Şekerdere Bulvarı gibi kentin ana arterlerinden geçen coşkulu konvoy, şehrin dört bir yanında vatandaşların alkışları ve tezahüratlarıyla karşılandı.